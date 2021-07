Bundeskanzlerin Merkel hat den Menschen in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands Unterstützung zugesichert.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Biden in Washington sagte sie am späten Abend, in dieser schwierigen schrecklichen Stunde wolle man die Betroffenen nicht allein lassen. Die Bundesregierung werde beim Wiederaufbau helfen. Biden sprach den Deutschen sein Beileid angesichts der vielen Todesopfer aus.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.