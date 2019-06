Bundeskanzlerin Merkel hat heute den Evangelischen Kirchentag in Dortmund besucht.

In ihrer Rede bekannte sich die Regierungschefin zu den deutschen Klimazielen und zur verstärkten internationalen Zusammenarbeit. Sie setze auf gemeinsames Handeln, sagte Merkel. Ohne Vertrauen als Grundlage könne internationale Politik nicht gelingen. Bezüglich des Klimawandels wies Merkel darauf hin, dass die Bundesregierung entschlossen sei, die deutschen Klimaziele einzuhalten und bis 2050 klimaneutral zu sein. Es sei gut, dass die Jugend die Politik aus dem bisherigen Tempo herausgerissen habe und die Dringlichkeit des Klimaschutzes jetzt deutlicher geworden sei.

Merkel ruft zum Kampf gegen Rechtsextremismus auf

Zudem hatte die Regierungschefin Staat und Gesellschaft aufgefordert, den Rechtsextremismus in Deutschland entschieden zu bekämpfen. Gegen gewaltbereite Neonazis müsste in den Anfängen und ohne jedes Tabu vorgegangen werden, sagte Merkel mit Blick auf die Taten des NSU und den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Geschähe dies nicht, müsste der Staat einen vollkommenen Verlust der Glaubwürdigkeit hinnehmen.



Der Evangelische Kirchentag geht morgen mit einem zentralen Abschlussgottesdienst zu Ende. Bislang besuchten nach Angaben des Veranstalters rund 121.000 Menschen das Treffen der Protestanten.