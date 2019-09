Distanz verändert die Sicht der Dinge. Die Dimensionen verschieben sich. Nach sieben Stunden Flug aus New York sieht die Welt für Angela Merkel heute ganz anders aus, als letzte Woche am Ende der langen Klimaverhandlungen ihrer Koalition in Berlin. Gemessen an den Maßstäben der weltpolitischen Bühne der Vereinten Nationen wirkt auch die Kanzlerin anders als unter dem Hagel der Kritik, der daheim von Wissenschaftlern und aus der Opposition auf sie niederging.

Klimapolitische Signale der Kanzlerin

Vor der Kulisse der Zerrissenheit der Staaten im Kampf gegen die Erderhitzung wirkt das, was Merkel an klimapolitischen Weichenstellungen aus Deutschland mitgebracht hat, in New York als Signal anhaltender Entschlossenheit. Dass die Bundesregierung sich mit ihrem Bepreisungssystem für CO2-Emissionen locker eingestellte Daumenschrauben angelegt hat, die - falls sie dann einmal angezogen werden - erst spätere Kanzlerinnen oder Kanzler schmerzen werden, ist in New York ein Detail, ebenso wie die großzügige Reiseplanung der Bundesregierung, die Kanzlerin und Verteidigungsministerin gestern im Halbstundentakt mit getrennten Regierungsflugzeugen in die USA transportierte.

In einer Welt, in der andere Präsidenten und Regierungschefs mit ganzen Luftflotten über den geschundenen Planeten jetten, wirkt Merkel mehr denn je als Verkörperung maßvoller Machtausübung, von Glaubwürdigkeit und Kontinuität, auch und gerade wenn es um den Klimaschutz geht.

Trumps zynischer Gegengipfel

Während sie heute vor den Teilnehmern des UN-Klimagipfels sprach, inszenierte US-Präsident Trump ein paar Schritte entfernt im Hauptquartier der Vereinten Nationen eine Solidaritätskundgebung für verfolgte Christen. Ein zynisch provozierender Gegengipfel, mit dem Trump die evangelikale Wählerbasis in den USA hinter sich einen und die Welt in der Klimakrise zu spalten versucht. Um jede Seele wird gekämpft. Brasiliens Präsident Bolsonaro etwa, der in Stil radikaler Rhetorik ein Alliierter Trumps ist, hat seine Ankündigung, wie die USA aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten, noch nicht wahrgemacht. Deutschland und andere hoffen deshalb, Brasilien mit Geld und Anerkennung in ihre Allianz zum Schutz der Regenwälder einbinden zu können.

In einer Welt, in der nichts mehr selbstverständlich ist, entscheiden die Dynamiken am Rande der großen UN-Bühne über Wert und Erfolg eines Großereignisses wie dieses Klimagipfels. Heute zeigte sich dabei auch wieder, wie das eigentliche Thema von anderen Krisen überlagert wird: Das knappe Dutzend Gespräche, das Angela Merkel mit anderen Staats- und Regierungschefs führte, drehte sich überwiegend um andere Konfliktherde: vom Vordringen gewalttätiger Gruppen in Westafrika über die schwelenden Krisen auf dem Balkan bis zum Kriegs- und Fluchtdrama in Syrien.

Krisenherde machen Klimakrise zur Nebensache

Und all das ist dieser Tage auch in New York überwölbt von der Eskalation des Machtkampfes zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Wo die Welt in Flammen aufgeht, wird die Klimakrise leicht zur Nebensache. Alles hängt deshalb mit allem zusammen. Diesen terrestrischen Zusammenhang zu erkennen ist die Chance, nicht nur für die Politik, sondern auch für Öffentlichkeit der Welt, wenn sie in diesen Tagen nach New York blickt.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.