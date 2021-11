Kanzlerin Merkel sieht Notlage in der Corona-Ausbreitung (dpa/Kay Nietfeld)

Sie habe in einem Gespräch mit Spitzenvertretern von SPD, Grünen und FDP den außerordentlichen Ernst der Situation verdeutlicht, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Deutschland sei auf dem Weg in eine Notlage, wie es sie noch nicht gegeben habe. Seibert verwies unter anderem auf immer knappere Intensivkapazitäten und die Notwendigkeit, Patienten überregional in andere Kliniken zu verlegen.

Auch Bundespräsident Steinmeier äußerte sich besorgt. In einigen Teilen des Landes sei die Pandemie bereits außer Kontrolle geraten, sagte er anlässlich der Eröffnung des 13. Seniorentags in Hannover. Steinmeier warb noch einmal nachdrücklich dafür, sich impfen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.