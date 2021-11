Angela Merkel (picture alliance / abaca | Lafargue Raphael)

Das sagte sie in Berlin nach einem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki. Jede weitere Aggressivität gegen die Souveränität der Ukraine habe einen hohen Preis, so Merkel. In einem Telefonat sicherte sie dem ukrainischen Präsidenten Selenskij ihre Unterstützung zu.

Russland hat an seiner Grenze zur Ukraine Truppen zusammengezogen. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes sind es mehr als 92.000 Soldaten. Russland bereite sich auf einen Angriff Ende Januar oder Anfang Februar vor, so die Einschätzung des Geheimdienstes. Auch die USA und die Nato befürchten einen russischen Angriff.

