Bundeskanzlerin Merkel hat bei ihrem Besuch in der Slowakei eine Zusammenarbeit mit den sogenannten Visegrad-Staaten vereinbart.

Dazu zählen neben der Slowakei Polen, Ungarn und Tschechien. Nach einem Treffen in Bratislawa sagte Merkel, man wolle in Wirtschaftsfragen enger zusammenarbeiten und vor allem gemeinsame Projekte in der Automobilindustrie ins Leben rufen. Themen seien umweltfreundliche Antriebe und die Digitalisierung im Verkehr. Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik in der Europäischen Union teilte Merkel mit, man habe ein gemeinsames Entwicklungsprojekt in Marokko beschlossen, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Die Visegrad-Staaten hatten die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin bislang vehement abgelehnt und sich einem Verteilungsschlüssel von Flüchtlingen in der EU widersetzt.