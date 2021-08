Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die deutsch-russische Erdgaspipeline Nordstream 2 erneut kritisiert.

Bei einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel in Kiew sagte Selenskyj, die fast fertiggestellte Pipeline sei eine "geopolitische Waffe". Merkel wies diese Auffassung zurück. Zugleich bot sie der Ukraine an, die bisherige Energie-Partnerschaft zu verlängern. Der Vertrag würde eigentlich 2024 auslaufen.



Die Kanzlerin war am Vormittag in Kiew eingetroffen. Bei ihren Gesprächen soll es auch um den Ukraine-Konflikt und die mangelnden Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Friedensplans gehen. Zum Auftakt hatte Merkel einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten niedergelegt. Sie gedachte damit der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Die Nationalsozialisten hatten vor 80 Jahren die Sowjetunion und damit auch die Ukraine überfallen.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.