Israels Ministerpräsident Netanjahu hat anlässlich des Besuchs von Bundeskanzlerin Merkel für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland geworben.Die Bundesrepublik und Israel träten in eine neue Phase ihrer Beziehungen ein, sagte Netanjahu bei einem Treffen der beiden Regierungschefs mit Wirtschaftsvertretern in Jerusalem.

Die Möglichkeiten der Kooperationen seien hervorragend, so Netanjahu. Merkel erklärte, die zahlreichen Regierungskonsultationen hätten es ermöglicht, eine einzigartige Beziehung immer wieder neu mit Leben zu füllen. Sie ging auch auf die Zusammenarbeit in der Wissenschaft ein. Dabei würdigte sie Israel als ein lebendiges Forschungsland.



Zuvor hatte Merkel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht und dazu aufgerufen, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzutreten. Merkel sprach bei einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem von der - so wörtlich - "immerwährenden Verantwortung" Deutschlands für die Verbrechen der Shoah.



Merkel wurde in Jerusalem auch mit der Ehrendoktorwürde der Universität Haifa ausgezeichnet. Die Hochschule begründete dies mit dem Führungsstil der Kanzlerin, der auf den Prinzipien Gleichheit, Freiheit und Menschenrechten beruhe. Merkel sei ein Vorbild für Frauen auf der ganzen Welt, hieß es bei der Verleihung im Israel-Museum in Jerusalem.



Die Bundeskanzlerin erhielt die Ehrung im Rahmen der deutsch-israelischen Regierungskonsultationen.