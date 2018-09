Merkel bezeichnet Nord-Stream-2-Pipeline als sinnvolles Projekt

Bundeskanzlerin Merkel hat die geplante Pipeline Nord Stream 2 als sinnvolles Projekt bezeichnet.

Angesichts der Ziele, die mit der Klimapolitik erreicht werden müssten, werde sich der Erdgasbedarf eher vergrößern, erklärte Merkel bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Das Nord-Stream-2-Projekt sei deshalb eines, das sie für sinnvoll halte. Zugleich sagte die Kanzlerin, sie werde in Moskau darauf dringen, dass die Ukraine weiter Transitland für russisches Gas bleibe.



Im Rahmen ihres Besuchs war Merkel mit Litauens Präsidentin Grybauskaite zusammengekommen. Diese bedankte sich für das Engagement der Bundeswehr in ihrem Land.