Bundeskanzlerin Merkel erwartet, dass es spätestens 2022 eine Million Elektroautos in Deutschland geben wird.

Ursprünglich sollte diese Zahl bereits 2020 erreicht werden. Merkel betonte bei einem Besuch in den Niederlanden, man werde dieses Ziel zwar verfehlen. Die deutsche Autoindustrie hole aber sehr schnell auf.



Anfang dieses Jahres waren nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts gut 83.000 reine Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen. Hinzu kamen knapp 67.000 Plug-in-Hybridfahrzeuge.



Merkel hielt sich mit mehreren Ministern zu Klimaberatungen mit der niederländischen Regierung in Den Haag auf.