China sollte nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel mehr internationale Verantwortung übernehmen.

Die Volksrepublik habe als ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat eine besondere Rolle und müsse auf friedliche Lösungen hinwirken, sagte Merkel in der chinesischen Stadt Wuhan in einer Diskussion mit Studenten. In diesem Zusammenhang verwies die Kanzlerin auf Konflikte im Südchinesischen Meer und im internationalen Handel. Beim Klimaschutz setze die internationale Gemeinschaft auf einen wichtigen Beitrag des Landes.



Erneut äußerte Merkel die Hoffnung, dass die politische Krise in Hongkong friedlich gelöst wird. Alles andere wäre aus ihrer Sicht eine Katastrophe. In der chinesischen Sonderverwaltungszone sind für heute weitere Proteste angekündigt.