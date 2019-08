Bundeskanzlerin Merkel hat den britischen Premierminister zu seinem Antrittsbesuch in Berlin empfangen. Während der Begrüßung mit militärischen Ehren im Kanzleramt waren immer wieder Demonstrierende am Zaun zu hören, die "Stop Brexit" skandierten. In den Statements wurden erneut erhebliche Differenzen über die sogenannte "Backstop"-Regelung deutlich.

Die Nationalhymnen hörten beide Politiker im Sitzen. Die Bundeskanzlerin hatte dreimal bei öffentlichen Auftritten Zitteranfälle erlitten und seither bei vergleichbaren Gelegenheiten stets auf einem Stuhl Platz genommen.

Politischer Wille

Vor Journalisten sagte Merkel anschließend, sie bedauere einen Austritt Großbritanniens aus der EU, dieser sei aber Faktum. Man bevorzuge einen geregelten Brexit mit, sei aber darauf vorbereitet, wenn es ihn nicht gebe. Es müsse aber möglich sein, eine endgültige Lösung für die Grenze mit Irland zu finden. Sie betonte, mit politischem Willen könne man das vielleicht sogar binnen 30 Tagen und nicht, wie bislang angestrebt, in zwei Jahren. Weiter erklärte Merkel, es sei nun Großbritannien, Vorschläge zu dem Thema zu machen. Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange in der Zollunion mit der EU bleibt, bis beide Seiten eine Lösung für die Grenzfrage finden.

Alternative Wege?

Auch Johnson erklärte, man wolle einen Austritt mit einem Abkommen. Nur könne man das bisherige Abkommen mit der EU nicht akzeptieren. Die Backstop-Regelung über die Grenze zu Irland müsse gestrichen werden. Johnson wiederholte seine Forderung nach "alternativen Wegen".

Keine Lösung in Sicht

Johnsons Besuch steht ganz im Zeichen der festgefahrenen Gespräche über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Zuletzt hatte Johnson ins Gespräch gebracht, den Vertrag mit der EU nachzuverhandeln. Spitzenvertreter der EU und auch aus Deutschland haben jedoch mehrfach klargestellt, man werde den Vertrag nicht wieder aufschnüren.