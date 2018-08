Erst im Mai hat Angela Merkel den russischen Präsidenten in Sotschi besucht, in dessen Sommerresidenz. Hängen geblieben ist vor allem dieses Foto: wie Wladimir Putin der Bundeskanzlerin einen Strauß heller Rosen überreicht. Nun kommt der russische Staatschef ins Schloss Meseberg. Wieder ein eher intimer Rahmen für ein Gespräch, von dem wieder nicht viel an die Öffentlichkeit dringen dürfte.

Annäherung nach jahrelanger Eiszeit

Das allein genügt, um von einer Annäherung der beiden Politiker zu sprechen. Denn zuvor hatte jahrelang Eiszeit geherrscht zwischen Moskau und Berlin - seit Russland 2014 die Krim annektierte und in der Ostukraine einen Krieg vom Zaun brach.

Zur Erinnerung: Russland betrachtet die Halbinsel noch immer als sein Staatsgebiet. Es nutzt seine Militärpräsenz dort sogar immer dreister, um Häfen am ukrainischen Festland zu blockieren. Und auch im Donezbecken herrscht weiterhin Krieg. Seit Jahresbeginn sind dort 31 Zivilisten ums Leben gekommen.

Trotzdem sieht Angela Merkel offenbar genug Gründe für eine engere Verständigung mit Putin. Der Hauptgrund hat einen Namen: Donald Trump. Die sprunghafte und teils widersprüchliche Politik des US-Präsidenten schafft Verunsicherung. So wird es verständlich, dass die Bundeskanzlerin engeren Kontakt auch nach Moskau sucht.

Diplomatischer Verrat an den Partnern?

Verständlich ist aber auch, dass die Staaten, die zwischen Deutschland und Russland liegen, darauf sehr sensibel reagieren. Sie haben Angst, die beiden mächtigen Länder könnten über ihre Köpfe hinweg Absprachen treffen. Eine polnische Tageszeitung, die keineswegs als deutschfeindlich gilt, sprach sogar von einem diplomatischen Verrat, den Deutschland an den Partnern begehe.

Besonders übel stößt es Kommentatoren auf, dass im Juli bereits der Chef des russischen Generalstabs in Berlin war - Walerij Gerasimow. Er steht, als Mitverantwortlicher der Krim-Annexion, eigentlich auf der Sanktionsliste der EU.

Sicherlich kein Verrat

Verrat ist es sicher nicht, wenn Angela Merkel den russischen Präsidenten einlädt. Dazu würde so ein Treffen erst, wenn sie es egoistisch für nationale Interessen nutzen würde - etwa nur für eine Abstimmung über die Gaspipeline Nord Stream 2, die Moskau und Berlin wollen.

Klar ist aber, dass Angela Merkel große Verantwortung auf sich nimmt. Sie muss - wie es CDU-Politiker formulieren - das große Ganze im Auge behalten und den Draht zu Putin für Europa nutzen. Sie muss auch die Interessen der osteuropäischen Partner vertreten - Stichwort UN-Blauhelmeinsatz für das Donezbecken - und klarmachen, dass sie weiterhin für politischen und wirtschaftlichen Druck auf Russland steht.

