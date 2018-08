Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin kommen heute zu Gesprächen zusammen.

Als Themen des Arbeitstreffens auf Schloss Meseberg bei Berlin wurden die Konflikte in Syrien und der Ostukraine genannt, aber auch die Gaspipeline Nord Stream 2, die von Russland nach Deutschland führen soll. Für Putin ist es der erste bilaterale Besuch in Deutschland seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014. Im vergangenen Jahr war er beim G20-Gipfel in Hamburg, Merkel hatte ihn zuletzt im Mai in Sotschi besucht. Die Kanzlerin begründete die Einladung unter anderem mit einer unverzichtbaren Rolle Russlands bei der Beilegung internationaler Konflikte.



Im Vorfeld forderte der Vorstandschef der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer, Schepp, Signale für ein Ende der EU-Sanktionen gegen Moskau. Andernfalls drohe sich die Lage für deutsche Unternehmen durch neue Strafmaßnahmen der USA gegen russische Firmen und deren ausländische Geschäftspartner zu verschärfen.



Zum Auftakt ihrer Beratungen wollen sich Merkel und Putin kurz äußern. Eine Pressekonferenz im Anschluss ist nicht vorgesehen.