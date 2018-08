Bundeskanzlerin Merkel erwartet nach dem ersten Treffen der Koalitionsspitzen nach der Sommerpause rasche Entscheidungen zur Renten- und Arbeitsmarktpolitik.

Man sei auf einem wirklich guten Weg, sagte Merkel im "Sommerinterview" der ARD. Sie wolle die endgültigen Entscheidungen aber gemeinsam mit den Fraktionsspitzen treffen. Sie kündigte an, in den kommenden Wochen würden viele Beschlüsse gefasst. Gestern abend war Merkel mit Vizekanzler Scholz und CSU-Chef Seehofer zusammengekommen, um über die Renten- und Arbeitsmarktpolitik zu beraten. Seehofer widersprach Medienberichten, wonach es bei dem Treffen der Koalitionsspitze zur Rentenpolitik Streit gegeben habe. Es sei darum gegangen, das weitere Vorgehen zu beraten, sagte er im ZDF. Aus SPD-Kreisen hieß es dagegen, statt einer Einigung habe es neuen Streit gegeben. Merkel werde sich am Dienstag mit SPD-Chefin Nahles treffen.



Scholz hatte in seiner Funktion als Finanzminister eine Rentengarantie bis zum Jahr 2040 gefordert. Dies wird von der Union unter Hinweis auf die Kosten abgelehnt. Außerdem geht es um die Festschreibung des Rentenniveaus bis 2025.