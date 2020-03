Der erste Test von Bundeskanzlerin Merkel auf das Corona-Virus ist negativ ausgefallen.

Das teilte Regierungssprecher Seibert in Berlin mit. Weitere Tests würden in den nächsten Tagen folgen. Die Kanzlerin hatte sich gestern Abend in häusliche Qurantäne begeben. Zuvor war sie darüber informiert worden, dass ein Arzt, der sie am Freitag prophylaktisch geimpft hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Merkel führt derzeit die Regierungsgeschäfte von zu Hause aus.