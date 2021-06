Bei der Digitalisierung der deutschen Verwaltung sieht Bundeskanzlerin Merkel erheblichen Handlungsbedarf.

Die Erwartungen seien groß, sagte die CDU-Politikerin bei einem digitalen Fachgespräch der Unionsfraktion. Die Menschen wüssten es zu schätzen, wenn sie sich Behördengänge ersparen könnten. Sie erwarteten zudem, in politische Prozesse eingebunden zu werden. Es müsse viel selbstverständlicher werden, die die Menschen in die Regierungsarbeit einzubeziehen. Insgesamt - so Merkel weiter - müssten Politik und Verwaltung stärker kooperieren. Es gelte, sich auf weitere Krisen vorzubereiten, um agieren zu können, anstatt immer nur zu reagieren, betonte die Kanzlerin.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.