Nur weil etwas zum ersten Mal passiert, ist es nicht schon gleich auch historisch. Aber eine große, starke und eindeutige Geste ist es schon: Egal, wen Angela Merkel, die scheidende Kanzlerin, auf dem G20-Gipfel in Rom trifft und egal, um welches Thema es geht: Olaf Scholz, der als ihr Nachfolger ja noch nicht endgültig gewählt ist, ist ausdrücklich immer dabei. Selbst wenn es nur 15 Minuten sind, die etwa am Nachmittag für ein Treffen der deutschen Doppelspitze mit Joe Biden geblockt waren.

Deutlicher lässt sich Kontinuität nicht demonstrieren. In Zeiten, in denen es beim Klimaschutz ebenso hakt und klemmt wie im Kampf gegen die Corona-Pandemie, bleibt Deutschland auf dem globalen Parkett ein zuverlässiger und berechenbarer Partner, auf den sich andere Staaten verlassen können. Auch nach einem Regierungswechsel.

Die Botschaft: Deutschlands Politik bleibt konstant

Die großen Linien oder Leitplanken, innerhalb derer Deutschland Politik macht, bleiben unverändert - das ist die Botschaft. Dass es auch anders laufen kann, hat uns vier lange Jahre lang ein gewisser Donald Trump gezeigt. Erst im Januar war der Spuk zu Ende und es waren vier verlorene Jahre, die damit zu Ende gingen, nicht nur, aber vor allem beim Klimaschutz. Bemerkenswert ist das Ganze aber auch, weil Merkel sich im Wahlkampf sehr zurückgehalten hat. Dem Kandidaten des eigenen Lagers war sie erst auf den letzten Metern mit einigen spärlichen öffentlichen Auftritten beigesprungen, zu einem Zeitpunkt, als die Sache selbst für Armin Laschet schon ziemlich aussichtslos aussah.

Etwas Besseres könnte Scholz kaum passieren

Nun hingegen, beim Stabwechsel auf Olaf Scholz, sorgt sie für einen möglichst gleitenden Übergang und ebnet das Terrain für jemanden, der noch gar nicht Kanzler ist. Die Christdemokratin führt einen Sozialdemokraten ein, der die Wahl gegen den Kandidaten aus dem eigenen Lager gewonnen hat. Angela Merkel ist offenkundig davon überzeugt, dass Olaf Scholz seinen Weg ins Kanzleramt gehen wird und in ihre Fußstapfen treten kann, auch wenn die Fußabdrücke, die sie hinterlässt, groß sind. Etwas Besseres könnte Scholz kaum passieren.

Außenpolitisch ist er eher noch ein unbeschriebenes Blatt, seine bundespolitischen Meriten, aus denen auch er selbst seine Befähigung zum Kanzler ableitet, hat er sich als Arbeitsminister und als Finanzminister verdient, dazwischen war er Bürgermeister in Hamburg. Schaden tut es deshalb nicht, wenn der wahrscheinliche nächste Bundeskanzler in Rom auch mit dabei ist, wenn die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland die nächsten Schritte gegenüber dem Iran beraten, um die atomaren Ambitionen des Mullah-Regimes in Teheran vielleicht doch noch wieder einzuhegen. Auch das sind Fragen, mit denen sich Olaf Scholz schon bald herumschlagen muss, vom Umgang mit sperrigen Autokraten vom Schlage des türkischen Präsidenten Erdogan, den er am zweiten Gipfeltag bei Merkel abgucken kann, ganz zu schweigen. Ob Scholz später dann alles genau so macht wie Angela Merkel, steht hingegen auf einem ganz andern Blatt.

