Zum Holocaust-Gedenktag hat Bundeskanzlerin Merkel gefordert, die Erinnerung an die Opfer der Nationalsozialisten wachzuhalten.

In ihrem Grußwort für eine digitale Gedenkveranstaltung der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken sagte Merkel, man dürfe diese Menschen und ihre Schicksale niemals vergessen. "Wir ehren die Opfer des Holocaust, indem wir ihrer gedenken und Lehren aus ihren Schicksalen ziehen." Das sei eine immerwährende Verantwortung für die heutige und künftige Generationen, so die Kanzlerin.



Merkel erinnerte an die Verfolgung der Juden, von Sinti und Roma sowie Homosexuellen, Menschen mit Behinderung und Widerstandskämpfern, an die politischen Gefangenen und Vertreter der Intelligenz in Polen und die Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion und anderen Ländern. Sie dankte den Überlebenden, die die Kraft aufbrächten, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Offenem wie auch verdecktem Antisemitismus, der Leugnung wie auch der Relativierung des Holocaust müsse man sich mit aller Entschiedenheit entgegenstellen, betonte Merkel.

Bundestag gedenkt der Opfer des Holocaust

Der Bundestag hat in einer Gedenkstunde an die Opfer des Holocaust erinnert. Zum Auftakt beklagte Bundestagspräsident Schäuble ein Erstarken des Antisemitismus in Deutschland. Nach Jahrzehnten der Zuwanderung dächten deutsche Juden aufgrund von Hass und Hetze wieder über Auswanderung nach. Dies sei beschämend und niederschmetternd. Er warnte vor einer Ausbreitung neuer Formen von Rassismus und Antisemitismus, etwa auf Schulhöfen, im Internet oder durch Verschwörungstheoretiker.

Knobloch warnt vor Verharmlosung der Shoah

Als Gastrednerin sprach die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch. Sie betonte, wer Corona-Maßnahmen mit dem NS-Terror vergleiche, verharmlose die Shoah. Knobloch mahnte zudem, wo Antisemitismus Platz habe, könne jede Art von Hass um sich greifen. Teilweise unter Tränen schilderte sie ihre Kindheit im Nationalsozialismus und das Leid, das ihrer Familie zugefügt wurde.



Die Publizistin Weisband hob in ihrer Rede ihre positiven und negativen Erfahrungen als Nachfahrin der Opfer des Nationalsozialismus hervor. Jüdin in Deutschland zu sein bedeute nach ihren Worten, durch "seine bloße Existenz die Erinnerung der Shoah und des modernen Antisemistismus in sich zu tragen".



Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisierte eine Verunglimpfung und Instrumentalisierung der Opfer. Was die Menschen in der Shoah erlebt hätten, sei mit nichts zu vergleichen, betonte Zentralratspräsident Schuster in Berlin. Die jüdische Gemeinde sei entsetzt und fassungslos über das Verhalten vieler Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie, die sich mit den Opfern des Holocaust gleichsetzten. Besorgniserregend sei zudem die zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber rechtsradikaler Positionen.



Zum Abschluss des Gedenkens im Bundestag wurde im Andachtsraum des Parlaments eine restaurierte Tora-Rolle von 1793 fertiggestellt - eine der ältesten noch erhaltenen Schriften dieser Art.

Steinmeier: "Jeder ist zum Schutz aufgerufen."

Anlass des Gedenktages ist die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Das Gedenken steht in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläumsjahrs "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Bundespräsident Steinmeier appellierte an die Bürger, sich für den Schutz von Juden einzusetzen. Jeder sei aufgerufen, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Bedrohungen, Beleidigungen und Gewalt zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.