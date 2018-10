Die CDU will die Hürden für die Verhängung von Diesel-Fahrverboten in Städten erhöhen.

Fahrverbote seien bei einer nur geringfügigen Überschreitung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid unverhältnismäßig, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach einer Sitzung der CDU-Parteigremien in Berlin. Die Gesetze sollten entsprechend geändert werden. Nach Angaben der Kanzlerin gibt es in 51 Städten in Deutschland nur geringfügige Grenzwertüberschreitungen. Hier reichten bereits beschlossene Maßnahmen wie etwa Software-Updates für Dieselautos zur Luftverbesserung aus. In 14 weiteren Städten müsse hingegen mehr getan werden. Auch die Automobilindustrie sei gefordert, betonte Merkel.