Sind es die herabfallenden Laubblätter in Ottobeuren? Liegt es an den abgeernteten Feldern rund um das Benediktinerkloster? Oder ist es die Kanzlerin selbst, die dieses Gefühl der Wehmut auslöst, als sie sich im goldenen Sonnenschein der Klosterabtei ins goldene Buch einträgt? Tief in der bayerisch-schwäbischen Provinz kommt Angela Merkel im Spätherbst ihrer Macht zu einem Treffen, das Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nicht einmal als Wahlkampftermin bezeichnen will – aus Angst vor jenen potentiellen CSU-Wählern, die nicht aufhören können oder wollen, der Kanzlerin ihre Flüchtlingspolitik übelzunehmen.

Nur ein Anschein von Harmonie

Ein leichter Herbstwind weht durch Ottobeuren, und man glaubt zu spüren, dass es bald schon sehr stürmisch werden könnte – nicht nur um Angela Merkel. Die CDU-Vorsitzende betont in ihrer Rede die gemeinsamen kulturellen Wurzeln in Europa. In der gegenwärtigen Krise müsse man sich darauf wieder besinnen, sagt sie und fügt in typisch merkelianischer Diktion hinzu: es sei wichtig zu wissen, dass seit mehr als einem Jahrtausend Menschen wüssten, dass sie - einerseits getragen vom Christentum, von Werten und auf der anderen Seite immer die Kultur weiterentwickelnd - zusammenhalten sollten.

Aber das Zusammenhalten funktioniert ja nicht einmal mehr in der Union – obwohl sich Merkel und Söder in Ottobeuren alle Mühe geben, den Anschein von Harmonie zu erwecken. Oder sich wenigstens nicht offen zu streiten. Aber wer bei den Statements der Kanzlerin und des CSU-Spitzenkandidaten genau hinhört, entdeckt die Unterschiede. Merkel wirbt für Vertrauen in die Europäische Union. Söder sagt, Europa sei nicht alternativlos, und als man vor Schreck vergisst, den Mund zu schließen, fügt er noch hinzu: jede andere Alternative sei schlechter.

Die Bayernwahl als Schicksalswahl

Es sind noch genau zwei Wochen bis zur bayerischen Landtagswahl – und immer mehr deutet darauf hin, dass das Ergebnis dieser Wahl zu einer Sollbruchstelle werden könnte - nicht nur in der bayerischen, sondern auch in der Bundespolitik. Alle drei Koalitionsparteien – SPD, CDU und CSU – stehen vor einer Umwälzung. Weder Horst Seehofer noch Andrea Nahles noch Angela Merkel können sich am Abend des 14. Oktober ihres Führungsanspruches als Parteivorsitzende sicher sein. Denn der Wahlabend droht endgültig die Illusion zu zerstören, dass es in Deutschland noch Volksparteien gibt.

In Ottobeuren hält die Kanzlerin eine mutige Rede, sie wählt für ihre Verhältnisse fast schon drastische Worte. Denn Merkel greift Donald Trump scharf an: Der US-Präsident habe mit seinem jüngsten Auftritt vor der UN-Vollversammlung die weltweite Friedensordnung bedroht. Trump halte im Gegensatz zu ihr den Multilateralismus nicht für die Lösung von Problemen. Trump kenne - anders als sie - keine Win-Win-Situationen, sondern sehe immer nur die Möglichkeit für einen Sieger. In solch‘ starken Momenten der Kanzlerin spürt man das Wehmutsgefühl besonders deutlich: wenn diese Stimme der politischen Ratio in Zukunft fehlt – wer wird dann der global um sich greifenden Kurzsichtigkeit und Dummheit die Stirn bieten? Wer wird den US-Präsidenten mit ähnlichem Nachdruck und politischem Gewicht davor warnen, dass es "brandgefährlich ist, etwas zu zerstören, ohne etwas Neues entwickelt zu haben"?

Veränderungen liegen in der Luft

Die bittere Ironie ist, dass die Kanzlerin hier – ob versehentlich oder beabsichtigt – nicht nur über Trump spricht. Ihre Warnung kann man auch innenpolitisch verstehen. Es seien "gefährliche Zeiten", sagt Angela Merkel, da derzeit vieles in Frage gestellt werde. Nicht zuletzt sie selbst wird in Frage gestellt – in ihrer eigenen Partei. Unklar ist, wer an ihre Stelle treten könnte.

Da ist die CSU schon weiter: Bei den Christsozialen gilt mit Horst Seehofer nicht nur der Sündenbock bereits als ausgemacht. Es deutet auch vieles darauf hin, dass Markus Söder ihn als CSU-Vorsitzender beerbt. Denn Söders stärkster Konkurrent – Manfred Weber – strebt eine mächtige Rolle in Brüssel an. Möglicherweise wird der Niederbayer Weber, der die konservative EVP-Fraktion im EU-Parlament führt, bald schon als EU-Kommissionspräsident kandidieren. Als solcher könnte er aber unter keinen Umständen CSU-Chef werden. Schon jetzt sagen viele in der Partei, dass Brüssel und Parteivorsitz nicht zu vereinbaren seien.

"Es weht ein Wind der Veränderung durch den gesamten Kontinent", sagte Markus Söder in Ottobeuren – und es war nicht ganz klar, ob er das als Drohung oder als Chance verstanden wissen wollte. "Die Zeiten sind viel ernster, als wir glauben", fügte er hinzu. Zumindest darin wird ihm die Kanzlerin nicht widersprechen.

Michael Watzke (©Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Michael Watzke, geboren 1973 in Remscheid, absolvierte die Deutsche Journalistenschule. Er studierte Politik und Soziologie in München und Washington DC. Nach Stationen bei SZ und BILD arbeitete er als Chefreporter für Antenne Bayern. 2003 gewann er den Axel-Springer-Preis. Danach Ausbildung an der Drehbuch-Werkstatt der HFF München. Als Autor des TV-Dramas "Das letzte Stück Himmel" (Regie: Jo Baier) erhielt er den Robert-Geisendörfer-Preis und war für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Arbeit als Regisseur und Produzent. Seit 2010 berichtet er für Deutschlandradio als Bayern-Korrespondent aus München.