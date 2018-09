Bundeskanzlerin Merkel hat sich in der Haushaltsdebatte des Bundestags zu den Ereignissen in Chemnitz geäußert.

Straftaten von Asylsuchenden müssten aufgeklärt und die Täter vor Gericht gestellt werden, sagte Merkel. Derartige Vorfälle seien aber keine Entschuldigung für Gewalt, Nazi-Parolen oder Angriffe auf ein jüdisches Restaurant und auf Polizisten, betonte die Kanzlerin. Auch die Auseinandersetzung, ob dies als Hetze oder als Hetzjagd bezeichnet werden müsse, helfe nicht weiter. Zur Debatte um die Äußerungen von Verfassungsschutz-Präsident Maaßen bezog Merkel nicht Stellung. - AfD-Chef Gauland hatte zuvor gesagt, so widerlich Hitlergrüße seien, sei das wirklich schlimme Ereignis in Chemnitz die Bluttat zweier Asylbewerber gewesen. Es habe in der Stadt keine Menschenjagden gegeben.



Der Etat des Kanzleramtes ist in der Haushaltswoche des Bundestages traditionell Anlass für einen Schlagabtausch zwischen Opposition und Regierungsparteien über die Grundlinien der Politik. Auf der Tagesordnung des Parlaments stehen heute auch die Etats für Auswärtiges, Verteidigung und Entwicklung.