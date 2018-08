Bundeskanzlerin Merkel ist auf einer dreitägigen Reise durch Westafrika unterwegs. Zum Auftakt im Senegal vereinbarte sie mit Präsident Sall gemeinsame Anstrengungen gegen illegale Migration.

Der Präsident des Senegal, Sall, hat Bundeskanzlerin Merkel seine Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration und Schleuser zugesagt.



Der Kampf gegen die Schleuser sei eine Frage der Würde Afrikas, sagte Sall nach einem Gespräch mit Merkel in der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Afrikanische Regierungen dürften sich nicht zu Komplizen von Schleppern und Schleusern machen. Der afrikanischen Jugend müssten Chancen auf dem eigenen Kontinent geboten werden.



Merkel forderte in diesem Zusammenhang deutsche Unternehmen auf, mehr Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas zu haben. Die Bundesregierung werde prüfen, wie sie Firmen besser bei Investitionen unterstützen könne. - Die Bundeskanzlerin reist auch noch nach Ghana und Nigeria.