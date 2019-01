In Aachen läuft die Zeremonie zur Unterzeichnung eines neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags. Bundeskanzlerin Merkel sagte im Krönungssaal des Rathauses, mit dem Abkommen werde die Richtung der Zusammenarbeit neu bestimmt.

Beide Länder wollten die großen Herausforderungen der Zeit Hand in Hand angehen. Auf eine Ansprache des französischen Präsidenten Macron soll die Unterzeichnung folgen.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hatte zur Begrüßung erklärt, der Vertrag stehe für mehr Gemeinsamkeit, mehr Austausch und mehr Europa. Er werde der europäischen Einigung einen großen Schub geben. Vorgesehen ist eine engere Zusammenarbeit in der Wirtschafts-, Verteidigungs- und Europapolitik.



Mit einer umfangreichen Richtigstellung wies das Präsidialamt in Paris unterdessen Falschbehauptungen über das Abkommen zurück. Rechte Politiker hatten Macron unter anderem vorgeworfen, er wolle das Elsass und Lothringen an Deutschland zurückgeben.