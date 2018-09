Bundeskanzlerin Merkel reist heute zu Gesprächen nach Algerien.

Geplant sind Treffen mit Regierungschef Ouyahia und mit Präsident Bouteflika. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen nach Angaben der Bundesregierung die bilateralen Beziehungen sowie sicherheitspolitische Themen und Migration.



Wie die "Rheinischen Post" unter Berufung auf das Bundesinnenministerium schreibt, sind aktuell fast 3.700 Algerier wegen abgelehnter oder widerrufener Asylanträge ausreisepflichtig. Die Zahl der Rückführungen von Algeriern in ihr Heimatland habe sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. 2017 seien fast neunmal so viele Algerier von Deutschland aus in ihr Heimatland abgeschoben worden wie zwei Jahre zuvor.