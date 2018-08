Deutschland und Aserbaidschan wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen insbesondere im Energiebereich weiter ausbauen.

Dabei gehe es auch um Gaslieferungen in die Europäische Union, erklärte Bundeskanzlerin Merkel bei einem Treffen mit Aserbaidschans Regierungschef Alijew in Baku. Das Ziel sei, die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern.



Merkel sprach bei dem Treffen auch die Menschenrechtslage in dem Land an. Für Kritik hatte im Vorfeld die Einreiseverweigerung für den CDU-Politiker Weiler gesorgt. Er war in den vergangenen Jahren mehrfach nach Bergkarabach gereist. Sowohl Armenien als auch Aserbaidschan erheben Anspruch auf die Region. Zuletzt kam es 2016 zu kriegerischen Auseinandersetzungen.



Merkel sagte in Baku, sie wolle weiter helfen, eine friedliche Lösung zu finden. Im Rahmen der sogenannten Minsk-Gruppe unternimmt Deutschland bereits Vermittlungsversuche - bisher allerdings erfolglos.