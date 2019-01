Merkel in Davos

Bundeskanzlerin Merkel hat die Industrieländer aufgefordert, ihrer Verantwortung für das Weltklima gerecht zu werden. Sie sei zutiefst überzeugt, dass die Klimaveränderung für die gesamte Welt eine Riesenbedeutung habe, sagte Merkel beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Industrieländer hätten die Fähigkeit und die Verantwortung, Technologien zu entwickeln, von denen andere dann profitieren könnten.

In Deutschland werde angesichts des geplanten Kohleausstiegs in den kommenden Jahrzehnten Erdgas eine größere Rolle spielen, fügte Merkel hinzu. Das Gas werde weiterhin aus Russland kommen, möglicherweise aber auch als Flüssiggas aus den USA und anderen Ländern. Die Infrastruktur werde in alle Richtungen ausgebaut. Wenn Deutschland aus der Kohle und der Kernenergie aussteige, müsse man den Menschen ehrlich sagen, dass man mehr Erdgas brauche, betonte Merkel.