Bundeskanzlerin Merkel ist zu ihrem voraussichtlich letzten Staatsbesuch in Großbritannien angekommen. Mit Premierminister Johnson berät sie auf dessen Landsitz Chequers, später ist ein Empfang auf Schloss Windsor bei Königin Elisabeth II. vorgesehen. Die politischen Gespräche mit Johnson bergen Konfliktpotenzial.

Unter anderem hat die Kanzlerin die Anzahl der zugelassenen Zuschauer bei Spielen der Fußball-EM in England kritisiert. Zudem sorgen die Einreisebeschränkungen aus Großbritannien nach Deutschland wegen der Ausbreitung der Delta-Variante für Unmut.



Merkel wird nach ihren Beratungen mit Johnson per Videoschaltung auch zum britischen Kabinett sprechen. Sie sei das erste ausländische Regierungsoberhaupt nach Bill Clinton, dem diese diplomatische Ehre zuteil werde, hieß es von der britischen Regierung.

Brantner (Grüne) fordert klare Worte

Die Grünen-Europapolitikerin Brantner forderte klare Worte von der Kanzlerin an Johnson. London müsse sich an den Austrittsvertrag und an das sogenannte Nordirland-Protokoll halten, andernfalls solle die EU Sanktionen aussprechen, sagte Brantner der Nachrichtenagentur AFP. Sie warnte zugleich vor deutschen Alleingängen im Verhältnis zu Großbritannien nach dessen Austritt aus der Europäischen Union. Enge und gute Beziehungen seien notwendig, und dafür müsse eine neue Grundlage geschaffen werden. Allerdings dürften bilaterale Abkommen nicht zum Spaltpilz in Europa werden.



Eine gemeinsame Absichtserklärung Deutschlands und Großbritanniens zur Sicherheits- und Außenpolitik kritisierte Brantner als voreilig. Diese hatten Außenminister Maas und sein britischer Kollege Raab am Mittwoch unterzeichnet.



Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.