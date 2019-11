Merkel in Indien

Bundeskanzlerin Merkel dringt auf neue Verhandlungen der Europäischen Union mit Indien über ein Freihandelsabkommen. Merkel sagte auf einer Veranstaltung der deutsch-indischen Auslandshandelskammer in Neu-Delhi, für ein solches Abkommen werde ein neuer Anlauf gebraucht.

Sie betonte, sie habe darüber sehr ausführlich mit Ministerpräsident Modi gesprochen. Mit der neuen EU-Kommission solle es einen neuen Versuch geben. Die Gespräche waren 2013 ins Stocken geraten. Damals gab es Probleme, was das öffentliche Beschaffungssystem und die Landwirtschaft angeht.



Merkel kündigte eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Indien an. Sie sehe gute Chancen für mehr Investitionen der deutschen Wirtschaft, vor allem bei der Modernisierung der indischen Infrastruktur. Zudem warb sie um mehr indische Studenten, denn Deutschland brauche mehr Fachkräfte. - Die Kanzlerin beendet heute ihren zweitägigen Besuch in Indien.