Merkel in Indien

Bundeskanzlerin Merkel hat ihren Besuch in Indien genutzt, um die Kaschmir-Politik des Landes zu kritisieren. Merkel sagte nach den deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Neu Delhi, die Situation in der Provinz Kaschmir sei schlecht und nicht nachhaltig, dies müsse verbessert werden.

Sie werde das Thema auch direkt beim indischen Ministerpräsidenten Modi ansprechen, erklärte die Kanzlerin weiter. Deutschland setze auf Deeskalation und Entspannung. Sie wünsche sich, dass Indien und Pakistan eine friedliche Lösung fänden. Die indische Regierung will den in der Provinz Kaschmir lebenden Muslimen politische Sonderrechte entziehen. Dies wiederum führt zu Spannungen mit dem muslimischen Nachbarland Pakistan. Bereits gestern hatte die Regierung in Neu Delhi mitgeteilt, sie habe den nördlichen Bundesstaat Jammu und Kaschmir aufgespalten.

Stärkere Zusammenarbeit geplant

Kern des Besuchs aber waren andere Fragen. So wollen Deutschland und Indien künftig ihre Zusammenarbeit intensivieren. Indien habe bei den Themen Digitalisierung, Klimaschutz und Erneuerbare Energien großes Potential, sagte Bundeskanzlerin Merkel in Neu Delhi. Die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder könnten noch stärker werden. Der indische Premier Modi dankte der Bundesregierung für die bisherige Zusammenarbeit. Deutschland ist der größte Handelspartner Indiens in der Europäischen Union.



Merkels Besuch im Rahmen der fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen dauert bis Samstag. Sie wird von mehreren Ministern und einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Bei einer Gedenkzeremonie für Mahatma Gandhi, den 1948 gestorbenen Verfechter eines gewaltfreien Widerstands, legte sie heute früh einen Kranz nieder.