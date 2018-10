Der israelische Präsident Rivlin hat von Deutschland einen härteren Kurs gegenüber dem Iran gefordert.

Rivlin sagte bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel in Jerusalem, man bitte Deutschland, sich an die Seite Israels zu stellen und eine strenge Überwachung des iranischen Atomprogramms zu verlangen. Merkel räumte einen Dissens beider Staaten in dieser Frage ein. Zwar sei man sich einig, dass eine nukleare Bewaffnung des Irans zu verhindern sei. Nicht einig sei man sich allerdings über den Weg dorthin, sagte die Bundeskanzlerin. Merkel äußerte Verständnis für die Befürchtungen Israels. Durch die Verwicklung des Irans in den Krieg in Syrien sei die Bedrohung für Israel noch größer geworden.



Israel will das Atomabkommen wie die USA aufkündigen. Deutschland und die EU möchten daran festhalten, weil sie darin die Möglichkeit eines vorübergehenden Stopps der nuklearen Aufrüstung sehen. In dem 2015 geschlossenen Atomabkommen wurde eine Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen den Iran beschlossen. Im Gegenzug verpflichtete sich der Staat dazu, nicht mehr nach einer Atombombe zu streben und sich Kontrollen zu unterwerfen.