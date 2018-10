Im altehrwürdigen Jerusalemer King David Hotel konnte man den Zustand der deutsch-israelischen Beziehungen einen Tag lang wie unter einem Brennglas besichtigen. Was passt? Wo hakt es? Wo kommen wir weiter nicht zusammen?

Die Antworten auf diese Fragen boten überwiegend nicht viel Neues. Die siebten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen waren Festspiele der Gewissheiten. Im Mittelpunkt sollte stehen, was klappt und wo man sich weitgehend einig ist. In den meisten Politikfeldern sind die Beziehungen partnerschaftlich und stabil. Das ist zwischen diesen Ländern natürlich keine Selbstverständlichkeit.

Zusammenarbeit soll weiter vertieft werden

Gut sieben Jahrzehnte nach dem Holocaust ist Deutschland, das Land der Täter, neben den USA der zweitwichtigste Partner für das Land der Opfer. Angela Merkel nennt die tiefe Verbundenheit, nennt das gute Verhältnis ein Geschenk. Die Kanzlerin hat Recht. Die Zusammenarbeit zwischen diesen Partnern soll nun weiter vertieft werden.

Die Zeit ist dafür günstig. Noch nie war das Interesse der deutschen Wirtschaft an Israel, in dem die Hightechindustrie boomt so groß wie jetzt. Das eröffnet neue Möglichkeiten. Hier kann Deutschland auch von Israel lernen zum Beispiel, wenn es darum geht gute Rahmenbedingungen für Startups zu schaffen. Deutschland und Israel wollen auch ein gemeinsames Jugendwerk gründen, dass sich um Austauschprogramme kümmert, damit nie in Vergessenheit gerät, was diese beiden Länder auf so tragische Weise miteinander verbindet.

Beleg für eine Freundschaft, die auch Konflikte erträgt

Ist also alles in Ordnung zwischen Berlin und Jerusalem? Nein. Die Regierungskonsultationen boten auch in dieser Hinsicht Gewissheit. In zentralen politischen Fragen sind die Fronten teils so verhärtet, dass eine Annäherung während der Beratungen gar nicht erst versucht wurde.

Der israelische Siedlungsbau in den besetzten palästinensischen Gebieten ist aus deutscher Sicht weiter ein wichtiges Hindernis für die von Berlin favorisierte Zweistaatenlösung zwischen Israelis und Palästinensern. Bei den Regierungskonsultationen wurde das unbequeme Thema nun nur am Rande angesprochen. Das Nuklearabkommen mit dem Iran nahm dagegen mehr Raum ein, auch wenn beide Seiten die altbekannten Positionen austauschten. Angela Merkel will das Abkommen retten. Benjamin Netanjahu will es endgültig scheitern sehen.

Diese Positionen sind auch weiter nicht vereinbar. Dennoch ist es wichtig im Gespräch zu bleiben und auch dazu können die Regierungskonsultationen dienen. Wenn Partner unterschiedlicher Auffassung sind, gefährdet das nicht automatisch die ganze Partnerschaft. Es ist aber wichtig, die Differenzen klar zu benennen. Das ist bei diesen Regierungskonsultationen nicht immer der Fall gewesen.

Der Tag im King David Hotel - er war beruhigender Beleg für eine Freundschaft, die auch Konflikte erträgt. Ein Meilenstein aber, wie Israels Premier Netanjahu das Treffen nannte, waren diese Regierungskonsultationen nicht.