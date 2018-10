Die israelisch-deutschen Konsultationen sind mit einer gemeinsamen Erklärung von Ministerpräsident Netanjahu und Bundeskanzlerin Merkel zu Ende gegangen.

In dem in Jerusalem veröffentlichten Dokument wird unter anderem eine starke und lebendige Partnerschaft beider Staaten gewürdigt. Mit Blick auf einen wachsenden Antisemitismus in der Bundesrepublik wird die Einrichtung eines deutsch-israelischen Jugendwerks angestrebt.



Bei einem Treffen mit Israels Präsident Rivlin machte Merkel gestern die unterschiedlichen Positionen bezüglich des Atomabkommens mit dem Iran deutlich. Beide Politiker betonten aber das gemeinsame Ziel, eine nukleare Bewaffnung des Iran zu verhindern. Der israelische Historiker Zimmermann sagte im Deutschlandfunk, Deutschland sollte seine Kritik unter anderem an der israelischen Siedlungspolitik im Westjordanland deutlicher vortragen.