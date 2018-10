Bundeskanzlerin Merkel hat Israel trotz Differenzen Unterstützung in der Iran-Politik zugesichert.

Merkel sagte in Jerusalem, es müsse alles getan werden, um den Iran an einer nuklearen Bewaffnung zu hindern. Daran werde sich Deutschland sehr stark beteiligen. Bezüglich des Weges dorthin sei man sich aber nicht immer einig. Damit spielte sie auf das Atomprogramm an, an dem Deutschland und die EU anders als die USA und Israel festhalten wollen. Der israelische Präsident Rivlin forderte von Deutschland einen härteren Kurs gegenüber dem Iran. Man bitte Deutschland, sich an die Seite Israels zu stellen und eine strenge Überwachung des iranischen Atomprogramms zu verlangen.



Am Vormittag hatte Merkel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht und dazu aufgerufen, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzutreten. Sie sprach von der - so wörtlich - "immerwährenden Verantwortung" Deutschlands für die Verbrechen der Shoah.



Bei den siebten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen wurden ferner eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft sowie die Gründung eines deutsch-israelischen Jugendwerks vereinbart.