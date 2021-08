Bundeskanzlerin Merkel hat bei ihrem Besuch in Moskau erneut die Freilassung des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny gefordert.

Sie habe dies bei ihrem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin angesprochen und deutlich gemacht, dass man "an der Sache dranbleiben" werde. Putin entgegnete, Nawalny sei nicht wegen seiner politischen Überzeugungen verurteilt worden, sondern weil er gegen Gesetze verstoßen habe.



Der russische Oppositionspolitiker war genau vor einem Jahr, am 20. August 2020, auf einem Flug in Russland zusammengebrochen. Er wurde in der Berliner Charite behandelt, dabei stellten die Ärzte eine Vergiftung mit einem Nowitschok-Nervengift fest. Im Januar kehrte Nawalny nach Russland zurück und wurde wegen des Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt.

