Merkel in Yad Vashem

Bundeskanzlerin Merkel hat in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel einen Kranz niedergelegt, um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern.

Aus den Novemberpogromen vor fast 80 Jahren erwachse die "immerwährende Verantwortung" Deutschlands, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt entgegenzutreten, vermerkte die Kanzlerin im Gedenkbuch der Erinnerungsstätte. Die Verfolgung und Ermordung europäischer Juden nannte Merkel ein beispielloses Verbrechen und einen Zivilisationsbruch.



Merkel wurde in Jerusalem auch mit der Ehrendoktorwürde der Universität Haifa ausgezeichnet. Die Hochschule begründete dies mit dem Führungsstil der Kanzlerin, der auf den Prinzipien Gleichheit, Freiheit und Menschenrechten beruhe. Merkel sei ein Vorbild für Frauen auf der ganzen Welt, hieß es bei der Verleihung im Israel-Museum in Jerusalem.



Die Bundeskanzlerin erhielt die Ehrung im Rahmen der deutsch-israelischen Regierungskonsultationen.