Bundeskanzlerin Merkel lehnt die Forderung des Iran ab, als Vorbedingung für direkte Gespräche mit den USA und dem Westen die Sanktionen zu beenden.

Merkel sagte nach bilateralen Treffen mit US-Präsident Trump und dem iranischen Präsidenten Rohani am Rande der UNO-Vollversammlung in New York, sie würde es natürlich begrüßen, wenn es zu solchen Gesprächen komme. Aber es sei nicht realistisch, dass dafür erstmal alle Sanktionen vom Tisch genommen würden. Der iranische Präsident hatte sich zu kleinen Änderungen am internationalen Atomabkommen bereit erklärt, sollten die USA ihre Sanktionen aufheben.