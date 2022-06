Russland-Politik

Merkel lehnt Entschuldigung ab und fordert mehr militärische Abschreckung

Altbundeskanzlerin Merkel plädiert für eine Verstärkung der militärischen Abschreckung gegenüber Russland. Das sei die einzige Sprache, die Präsident Putin verstehe, sagte Merkel am Abend in Berlin in einem vom Fernsehsender Phoenix übertragenen Interview. Zugleich verteidigte sie die Russland-Politik während ihrer 16-jährigen Amtszeit. Eine Entschuldigung für ihren Kurs gegenüber Moskau, der von vielen als zu nachsichtig krititisiert wurde, lehnte die ehemalige Kanzlerin ab.

07.06.2022