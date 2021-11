Bundeskanzlerin Angela Merkel (imago/Jens Jeske)

In ihrem Video-Podcast erklärte sie, wenn alle zusammenstünden und sowohl an den eigenen Schutz als auch fürsorglich an Andere dächten, könne man dem Land in diesem Winter viel ersparen.

Sie sei in großer Sorge angesichts des starken Anstiegs der Neuinfektionen, der hohen Zahl an Intensivpatienten und der erneut hohen Zahl an Todesfällen, besonders in Regionen mit relativ niedriger Impfquote, betonte die Bundeskanzlerin. Ärzte, Pflegekräfte und Intensivstationen stünden wieder am Rand der Überforderung.

