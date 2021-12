Angela Merkel vor dem Bendlerblock anlässlich des Großen Zapfenstreichs zu ihrer Verabschiedung als Bundeskanzlerin (AP)

Merkel sagte in einer Rede, sie empfinde Demut für ihr Amt und Dankbarkeit für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Die zwei Jahre der Pandemie hätten wie in einem Brennglas gezeigt, von welch großer Bedeutung das Vertrauen in Politik, Wissenschaft und in gesellschaftlichen Diskurs sei. Wenn wissenschaftliche Erkenntisse geleugnet und Verschwörungstheorien verbreitet würden, müsse Widerspruch laut werden, so Merkel. Die Veranstaltung fand wegen der Coronavirus-Pandemie unter 2G-plus-Bedingungen statt, die Zahl der Gäste war begrenzt. Gespielt wurden bei der Veranstaltung auch persönlich ausgewählte Musikstücke. Merkel wünschte sich den DDR-Hit "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen, außerdem das Chanson "Für mich soll's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef sowie das Kirchenlied "Großer Gott, wir loben dich".

