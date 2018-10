In der CDU wollen sich die innerparteilichen Vereinigungen für die Nachfolge der scheidenden Vorsitzenden Merkel auf ein Verfahren zur Vorstellung der Kandidaten verständigen. Deren Vorsitzenden wollten darüber bei einem Treffen am kommenden Sonntag noch vor der Klausurtagung des Bundesvorstands in Berlin beraten, heißt es in übereinstimmenden Meldungen.

Solche Vereinigungen sind etwa die Christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, die Junge Union, die Mittelstands- und die Kommunalpolitische Vereinigung sowie die Frauen- und die Senioren-Union. Demnach wollen sie die Kandidaten jeweils zu sich einladen, damit sie ihre Vorstellungen präsentieren können. Darüber hinaus seien Regionalkonferenzen im Gespräch.



Als derzeit aussichtsreichste Bewerber gelten Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Merz.



Die Arbeitnehmerschaft in der CDU forderte von den Kandidaten um Merkels die Nachfolge eine klare inhaltliche Positionierung. Der CDA-Vorsitzende Laumann sagte dem "Handelsblatt", die Kandidaten müssten sagen, wohin sie mit der Partei, wohin mit Deutschland und wie sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährleisten wollten.