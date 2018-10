Die Arbeitnehmerschaft in der CDU hat von den Bewerbern um die Nachfolge von Partei-Chefin Merkel eine klare inhaltliche Positionierung gefordert.

Der CDA-Vorsitzende Laumann sagte dem "Handelsblatt", die Kandidaten müssten sagen, wohin sie mit der CDU wollten, wohin mit Deutschland und wie sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährleisten wollten. Die Vorsitzenden der innerparteilichen Vereinigungen wollen sich demnach am Sonntag vor der Klausurtagung des Bundesvorstandes zu Beratungen in Berlin treffen, um ein Bewerbungsverfahren festzulegen.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet erklärte heute seinen Verzicht auf eine Kandidatur. Er wolle die gut funktionierende schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen nicht für ein Parteiamt gefährden, sagte Laschet in Düsseldorf. Um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Merkel als CDU-Vorsitzende bewerben sich Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Merz. Dieser versprach für den Fall seiner Wahl eine Erneuerung der Partei.