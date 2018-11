In der Diskussion um den künftigen Kurs der CDU hat die Christdemokratin Diana Kinnert eine inhaltliche Erneuerung der Partei gefordert.

Aufgabe von Konservatismus sei es, Vertrauensbilder zu schaffen, sagte Kinnert im Deutschlandfunk (Audio-Link). Diese seien im Hinblick auf viele Zukunftsthemen noch nicht richtig da. Als Beispiele nannte sie die Frage nach einer Versteuerung von Daten und ethische Regeln für Künstliche Intelligenz.



Mit Blick auf die Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Parteivorsitz warnte Kinnert vor einer "Erlöserstimmung" in ihrer Partei. Es dürfe nicht so ablaufen wie bei Martin Schulz in der SPD. Sie glaube, dass niemand dem Erwartungsdruck von Reform und Erneuerung insgesamt gerecht werden könne.



Sowohl bei Merz als auch den beiden Kandidaten, Gesundheitsminister Spahn und Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, wisse man insgesamt noch nicht, was diese vorhätten, so Kinnert. Hier müssten jetzt inhaltliche Akzente gesetzt werden. Kinnert warnte dabei vor einer "Rechtsdrehung" der Partei. Sie könne sich vorstellen, dass es Bestrebungen gebe, den konservativen Markenkern der CDU wieder aufzufüllen, mit überlebten Antworten wie sie vielleicht auch die AfD gebe. Sie glaube aber nicht, dass die Delegierten auf dem Parteitag den Führungswechsel für ein solches "fadenscheiniges Manöver" nutzen werden.