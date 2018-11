Im Wettstreit um den CDU-Vorsitz findet heute die letzte der bundesweit acht Regionalkonferenzen statt.

Zum Abschluss stellen sich die drei aussichtsreichsten Kandidaten - Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, der ehemalige Unionsfraktionschef Merz und Bundesgesundheitsminister Spahn - in Berlin vor. Zu den Konferenzen kamen bislang mehrere Tausend CDU-Mitglieder. Über die Nachfolge von Partei-Chefin Merkel entscheidet am 7. Dezember ein CDU-Parteitag in Hamburg.