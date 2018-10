Bundeskanzlerin Merkel hat für ihre Entscheidung, nicht mehr für den Vorsitz der CDU zu kandidieren, viel Anerkennung erhalten, sowohl von Seiten der Regierungsparteien als auch von Oppostionsvertretern. Merkel hatte am Vormittag in Berlin zudem bekanntgegeben, dass die laufende Amtszeit als Bundeskanzlerin ihre letzte sei.

Frankreichs Präsident Macron hat der Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel zum schrittweisen Rückzug aus der Politik Respekt gezollt. Macron nannte die Ankündigung der Kanzlerin "würdevoll" und "respektabel". Sie habe sich vielen Herausforderungen wie der Flüchtlings- und Finanzkrise stellen müssen. Dabei habe Merkel nie vergessen, für welche Werte Europa stehe, so der französische Präsident. Sie regiere Deutschland mit viel Mut.



Die SPD-Vorsitzende Nahles erklärte, die CDU sei Merkel zu großem Dank verpflichtet. Sie habe die Partei in einer tiefen Krise übernommen. Für sich selbst schloss Nahles einen Rücktritt als Konsequenz aus der Landtagswahl in Hessen aus. Wertschätzung kam auch von den Grünen. Die Vorsitzende Baerbock sagte, Merkel habe die CDU für ein modernes Gesellschaftsbild geöffnet. Dagegen kritisierte die Linken-Vorsitzende Kipping, es sei inkonsequent, wenn Merkel nur den Parteivorsitz zur Verfügung stelle. FDP-Chef Lindner monierte, Merkel gebe das falsche Amt ab. AfD-Fraktionschefin Weidel sagte, die Zeit der Alternativlosigkeit in der deutschen Politik sei vorbei.



Der CSU-Vorsitzende Seehofer äußerte Bedauern über den angekündigten Rückzug. Er habe mit ihr manche Diskussion geführt, die Zusammenarbeit sei aber stets vertrauensvoll gewesen. Ministerpräsident Söder äußerte, man nehme Merkels Vorgehen mit Respekt zur Kenntnis. Der hessische Ministerpräsident Bouffier nannte Merkels Entscheidung nobel und richtig. Unionsfraktionschef Brinkhaus betonte, er sei froh, dass Merkel Kanzlerin bleibe. Sachsen-Anhalts Landeschef Haseloff sprach von einer Zäsur, die aber eine große Chance für die CDU sei.



Bundeskanzlerin Merkel hatte am Vormittag ihren Rückzug aus der Politik eingeleitet. Sie bestätigte in Berlin, dass sie auf dem Parteitag Anfang Dezember in Hamburg nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren wird. Nach der laufenden Legislaturperiode werde sie auch nicht mehr für den Bundestag oder andere Ämter antreten. Merkel betonte, nach den Verlusten für die Union bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sei es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.



Für den CDU-Vorsitz wollen nach Angaben Merkels Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Spahn kandieren. Merkel gab keine Empfehlung für ihre Nachfolge an der Parteispitze. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet bestätigte, dass sich auch der frühere Unions-Fraktionschef Merz bewerben wolle. Er schloss zudem nicht aus, selbst zu kandidieren, will sich aber erst später festlegen.



Merkel ist seit 18 Jahren CDU-Chefin und seit 13 Jahren Bundeskanzlerin.