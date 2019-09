Bundeskanzlerin Merkel trifft heute in Peking die chinesische Staatsführung.

Am Morgen findet ein Gespräch mit Ministerpräsident Li Keqiang statt. Anschließend wird es für Merkel einen Empfang mit militärischen Ehren an der Großen Halle des Volkes geben. Am Abend gibt Chinas Staatspräsident Xi Jinping ein Essen zu Ehren der deutschen Kanzlerin. Merkels zwölfter Besuch in China wird vom Handelsstreit zwischen China und den USA sowie den anhaltenden Unruhen in Hongkong überschattet.