Der russische Präsident Putin müsse auf den belarussischen Machthaber Lukaschenko einwirken, forderte Merkel nach einem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki in Berlin. Man wisse, dass Lukaschenko die Migranten unter falschen Versprechungen an die Grenze gebracht habe. Diese müssten nun möglichst in ihre Heimatländer zurückgeflogen werden. Merkel sicherte Morawiecki die Solidarität der anderen EU-Staaten zu. Der polnische Regierungschef forderte weitere europäische Sanktionen gegen Belarus. Man dürfe sich nicht von Lukaschenko erpressen lassen.

An der Grenze gab es heute den erneuten Versuch von Flüchtlingen, gewaltsam auf die polnische Seite vorzudringen. Etwa 230 Migranten hätten Sicherheitskräfte mit Steinen und Ästen beworfen und Teile eines Zauns zerstört, erklärte der polnische Grenzschutz. Die Angreifer seien zurückgedrängt worden.

