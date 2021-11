Telefongespräch mit Lukaschenko: Bundeskanzlerin Angela Merkel. (www.imago-images.de)

Es war der erste Kontakt einer westlichen Regierung mit Lukaschenko seit dessen umstrittenem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in Belarus im Jahr 2020. Auch Frankreichs Präsident Macron und der russische Staatschef Putin erörterten die Krise in einem Telefonat und sprachen sich nach Angaben aus Paris ebenfalls für eine Deeskalation aus. Die EU wirft dem Machthaber vor, die Menschen an die EU-Grenze zu bringen.

Bundesaußenminister Maas sprach sich dagegen aus, die Flüchtlinge an der Außengrenze in der EU aufzunehmen. Sie sollten stattdessen in ihre Heimatländer zurückgebracht werden, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Dies wäre ein wichtiges Signal, dass die EU nicht erpressbar sei. Zuvor hatten die EU-Außenminister weitere Sanktionen gegen Belarus beschlossen. Die USA kündigten am Abend ebenfalls neue Strafmaßnahmen an.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.