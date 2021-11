Bundeskanzlerin Angela Merkel (Archiv) (imago / SNA / Alexey Vitvitsky)

Wie Regierungssprecher Seibert mitteilte, ging es bei dem Telefonat um die innenpolitische Lage in Belarus und die Lage der Migranten an der Grenze zu Polen. Merkel habe Tichanowskaja die Unterstützung der Bundesregierung versichert. Sie betonte, Lukaschenko müsse die Repression gegen die Opposition einstellen, Gefangene freilassen und in einen ernsthaften Dialog mit der Gesellschaft eintreten. Tichanowskaja, die im Exil lebt, hatte die EU-Regierungen aufgefordert, von jeglichem Kontakt zu Lukaschenko abzusehen.

Entlang der belarussisch-polnischen Grenze harren tausende Migranten bei winterlichen Temperaturen aus.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.