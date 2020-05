Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie haben Deutschland und Frankreich ein europäisches Programm im Umfang von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen. Dazu sollte es der EU-Kommission erlaubt werden, an den Finanzmärkten Kredite im Namen der EU aufzunehmen.

Aus dem zeitlich befristeten Aufbau-Fonds könnten dann die am stärksten von der Coronakrise betroffenen Regionen und Sektoren Geld erhalten. Bundeskanzlerin Merkel betonte nach einer Videokonferenz mit dem französischen Präsidenten Macron, das Geld müsse später über mehrere Jahre aus den EU-Haushalten zurückgezahlt werden. Davon wären auch die Etat-Planungen der Mitgliedsstaaten betroffen. Macron hob die Bedeutung des gemeinsamen Ansatzes hervor. Das Corona-Virus kenne keine Grenzen. Deshalb müsse Europa solidarisch bleiben. Dies habe sich ja bereits gezeigt, etwa bei der Aufnahme französischer Corona-Patienten in Deutschland, so Macron.



Das nun vorgeschlagene Programm müssten alle 27 EU-Staaten einstimmig billigen. Eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich könnte einen Kompromiss auf EU-Ebene erleichtern.

Übersicht über die einzelnen Vorschläge

Die Deutsche Presse-Agentur hat die einzelnen Punkte der deutsch-französischen Initiative dokumentiert:



- Umfang des Wiederaufbauprogramms sollen 500 Milliarden Euro für die ersten Jahre des nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmens sein.



- Die EU-Kommission soll die 500 Milliarden Euro als Schulden am Kapitalmarkt aufnehmen. Die EU-Staaten müssten dafür im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU Garantien geben.



- Das Geld soll im Rahmen des EU-Haushalts vor allem an Krisenstaaten vergeben werden, und zwar als Zuwendungen und nicht als Kredite.



- Die auf EU-Ebene aufgenommenen Schulden sollen über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren aus dem EU-Haushalt zurückgezahlt werden.

